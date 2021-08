Enem PLL 2021: está aberto o período de adesão das instituições prisionais

O período para a adesão ao Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) 2021 foi aberto nesta segunda-feira (16). O Enem PPL vale também para pessoas sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. Desse modo, as unidades prisionais ou socioeducativas já podem dar início à adesão.

De acordo com o edital, os órgãos interessados em aplicar o exame devem firmar o acordo de adesão junto ao Inep, autarquia do MEC responsável pela realização do Enem.

O prazo para firmar o acordo de adesão é 27 de agosto. Dentro deste prazo, as instituições enviar ofício formalizando os acordos por e-mail, para o endereço aplicacao.ppl@inep.gov.br. O modelo do ofício está disponível no edital do Enem PPL 2021.

As unidades devem se comprometer com as responsabilidades e compromissos estabelecidos pelo Inep para a aplicação do exame. Além disso, o ofício deve indicar um responsável pedagógico.

Conforme o edital, o representante pedagógico é responsável por acompanhar todas as etapas do exame. O representante deve tomar todas as medidas necessárias para a participação dos candidatos no exame, bem como informar aos participantes as notas obtidas por eles.

Você Pode Gostar Também:

Para receber o Enem PPL, as unidades devem ter condições para a aplicação das provas. Nesse sentido, devem ter ambiente escolar coberto, silencioso, com boa iluminação, mesas e cadeiras em boas condições.

Inscrições e provas do Enem PPL 2021

O Inep receberá as inscrições para o Enem PLL 2021 entre os dias 6 e 17 de setembro deste ano. As inscrições devem ser feitas pelos representantes pedagógicos por meio do sistema do Enem PLL.

Já a aplicação das provas está prevista para os 11 e 12 de janeiro de 2022. De acordo com o Inep, o nível de dificuldade do Enem PPL é o mesmo do exame regular.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia UEM abre inscrição para vagas remanescentes via notas do Enem.