Energisa abre matrículas para Programa de Trainee 2022

A Energisa, empresa privada do setor elétrico, abriu inscrições inscrições para o Programa de Trainee 2022, destinado a jovens de diversas áreas. A principal notícia é que não há limite de vagas. As oportunidades serão disponibilizadas a partir da quantidade de candidatos e do desempenho que eles apresentarem.

O programa terá duração de nove meses e tem previsão de início para janeiro de 2022. As vagas são para recém-formados com a conclusão da graduação entre junho de 2018 e dezembro de 2021. Os interessados precisam ter disponibilidade para viagens e morar em outros Estados. Isso porque as vagas iniciais são para o Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Outro destaque, é que o processo seletivo será 100% on-line. Entre os benefícios, estão remuneração compatível com o mercado, treinamentos técnicos e comportamentais, além de processos de mentoria e capacitações.