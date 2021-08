Ensina Brasil: organização está com inscrições abertas

Ensina Brasil: confira tudo sobre as vagas!

O processo seletivo para o denominado “Programa de Desenvolvimento de Lideranças” do Ensina Brasil está com as inscrições abertas.

Os interessados em participar do programa podem se inscrever até o dia 20 de agosto de 2021. Vamos conferir, a seguir, mais informações sobre o Ensina Brasil e sobre as vagas.

O que é o Ensina Brasil?

O Ensina Brasil é uma startup social sem fins lucrativos e que trabalha para jovens de todo o país possam, um dia, ter acesso a uma educação de qualidade.

Para atingir esse objetivo, a organização promove o desenvolvimento de uma rede de lideranças, por meio da atuação de docentes em escolas públicas vulneráveis.

Em cinco anos de atuação, o Programa de Desenvolvimento de Lideranças já recebeu mais de 50 mil inscrições de todo o país.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças: elegibilidade

Para se candidatar ao programa, é necessário cumprir com alguns requisitos. Dentre eles, podemos destacar:

Ser brasileiro (nato ou naturalizado)

Falar português de forma fluente

Possuir um curso superior completo

Ter disponibilidade para morar fora da própria cidade por 2 anos

Os demais requisitos podem ser encontrados no site: https://www.ensinabrasil.org.br/sejaumensina

Programa de Desenvolvimento de Lideranças: processo seletivo

O processo seletivo do Ensina Brasil é composto por cinco fases. Ainda, a organização destaca que todas as fases serão realizadas de forma 100% online.

Confira mais detalhes sobre as cinco fases a seguir:

Preenchimento do formulário de inscrição: o candidato deverá, nessa etapa, fornecer informações pessoais, profissionais e acadêmicas.

Teste: o candidato deverá realizar um teste composto por questões de múltipla escolha.

Perguntas de reflexão: o candidato deverá responder algumas perguntas dissertativas sobre seus comportamentos, decisões, conquistas e crenças pessoais.

Dinâmica de grupo: o candidato deverá atuar na resolução de caso em grupo com outros participantes do processo seletivo.

Entrevista final: o candidato poderá, nessa fase, fornecer mais informações sobre a sua própria trajetória.

Aqueles que forem selecionados após a entrevista final participarão de um intensivo que visa fornecer uma formação inicial aos futuros membros da rede Ensina Brasil.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças: mais informações

Mais informações podem ser encontradas no Manual do Candidato e da Candidata, disponível em: https://www.ensinabrasil.org.br/sejaumensina