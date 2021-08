Ensino superior: UFU aprova retomada de aulas práticas presenciais no curso de Medicina

Com 58 votos favoráveis, o Conselho de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia (Congrad/UFU) aprovou a retomada das aulas práticas presenciais no curso de Medicina da instituição. De acordo com a decisão do Congrad, os alunos poderão realizar atividades laboratoriais a partir de 6 de setembro.

As aulas presenciais estão suspensas na UFU desde o ano passado devido à pandemia da covid-19. Em reunião do Conselho, mediante a informações de relatoria favoráveis ao retorno, houve uma flexibilização. No entanto, a autorização se restringe ao curso de Medicina, principalmente aos alunos dos últimos períodos.

A impossibilidade de os alunos realizarem as aulas práticas de forma remota foi um dos fatores apresentados na reunião. Além disso, segundo o calendário especial, as aulas práticas do curso já foram ministradas.

A UFU considerou ainda a vacinação contra a covid-19. De acordo com a universidade, dos 106 alunos do curso de Medicina, 98 já estão imunizados. Desse modo, a maioria dos estudantes estão aptos a retornar para as atividades práticas laboratoriais presenciais.

Para a retomada das atividades laboratoriais, o curso deverá seguir rigorosamente um Protocolo Interno de Biossegurança, elaborado e implementado pela Faculdade de Medicina (Famed). O parecer do Comitê de Monitoramento da COVID da UFU foi favorável, desde que haja o cumprimento do protocolo.

Desse modo, os alunos de Medicina da UFU de todos os períodos terão aulas presenciais em laboratórios e atividades práticas no Hospital de Clínicas da UFU entre 6 de setembro e 23 de dezembro. A universidade deve formalizar a decisão ainda nesta semana, com a publicação de uma resolução.

