Entenda como funciona o sistema plantation 

O sistema econômico agrícola conhecido como Sistema Plantation foi utilizado no período conhecido como Brasil colonial.

Vale destacar que o sistema plantation foi usado em outras nações da América durante as colonizações realizadas pelos espanhóis e ingleses.

Se você está se preparando para o Enem e demais vestibulares, vale a pena ficar ligado no assunto.

Sistema plantation: Resumo

Esse sistema existe desde a Antiguidade. No caso dos portugueses eles já usavam as técnicas do sistema plantation em colônias africanas e outros locais como o Arquipélago dos Açores e na Ilha da Madeira.

Em síntese, o sistema plantation tinha como objetivo a exploração colonial que aconteceu entre os séculos XV e XIX nos latifúndios monocultores com foco na exportação, os quais eram entregues à metrópole, alimentando os mercados europeus e gerando lucros altíssimos.

Ele também foi utilizado nas colônias da América, por conta do solo fértil presente no continente, assim como o clima favorável para o cultivo de várias espécies de vegetais.

No Brasil, três produtos foram amplamente cultivados pelo sistema plantation; durante o Brasil Colônia, são eles:

Cana de açúcar;

Café;

Algodão.

O sistema plantation foi o mais importante durante a exploração da colônia nos primeiros anos de conquista portuguesa em território brasileiro.

Dessa maneira, a exploração da terra no continente americano alimentava a Europa com a exportação de vários produtos cultivados.

As mercadorias eram levadas para o continente europeu, gerando um enorme lucro para os países exploradores.

Além disso, o ciclo comercial desse sistema econômico desenvolvia um comércio triangular, onde os produtos eram levados para o continente europeu em troca de outros produtos.

Esses produtos eram usados para comprar escravos africanos, que eram enviados para serem explorados nos latifúndios.

Mesmo que esse sistema se estabelecido em séculos passados, atualmente é possível encontrar sistemas parecidos no Brasil com a plantação de vários produtos, como por exemplo:

Soja;

Açúcar;

Café;

Laranja;

Algodão;

Entre outros.

Além do Brasil, existem sistemas similares em outros países subdesenvolvidos.

Características

Veja abaixo as principais características do sistema plantation.

Monocultura

Plantação de um único produto agrícola em grandes quantidades, principalmente tropicais.

Latifúndios

Uso de grandes porções de terra para conseguir produzir em massa, que ficava sob o controle de um explorador, o dono das terras.

Sistema Escravista

Os escravos eram a principal mão de obra explorada nos latifúndios. Não existia salário, onde existia somente uma relação de troca por habitação e alimento.

Exportação

A produção no sistema plantation era destinada ao enriquecimento do mercado externo, através da exportação dos produtos para as metrópoles.

Desse modo, a economia interna ficava apenas com produtos de baixa qualidade. Isso prejudicou fortemente o desenvolvimento do mercado interno nesse período.

