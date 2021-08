Entenda mais sobre as novas modalidades

O Banco Central pretende anunciar em breve as novas modalidades do PIX troco e PIX saque. O número de chaves cadastradas no PIX impressiona, com mais de 300 milhões no total, lembrando sempre que cada pessoa pode ter mais de uma chave, com seu CPF, e-mail, telefone ou chave aleatória.

Além da possibilidade de transferência que é praticamente instantânea, o BC segue atualizando o sistema e adicionando novas funcionalidades. As modalidades de PIX saque e PIX troco pretendem ajudar principalmente os comerciantes, que estão previstos para entrar até setembro deste ano.

Banco Central ainda está definindo regras para lançar novas modalidades do PIX

O Banco Central afirmou que está ouvindo consultas públicas para lançar o que é melhor para a continuidade do PIX, mas que em breve será divulgado. Ainda não se sabe quais ferramentas estarão a disposição do público, mas o BC já adiantou algumas aplicações que vão entrar em vigor.

Em relação ao saque, o principal objetivo será oferecer a retirada do dinheiro para o consumidor nos estabelecimentos comerciais, sem a necessidade de que ele precise consumir ou acessar um banco e agência 24h.

A pessoa apenas precisará se deslocar a algum estabelecimento que aceite o PIX e através de um código QR Code disponibilizado pelo comerciante, ele poderá realizar uma transferência com o valor que deseja sacar. Essa funcionalidade pretende ajudar as duas partes e também a próxima modalidade que será descrita, o PIX troco.

Com vai funcionar o PIX troco?

Já a função troco irá servir para transações em que for realizada uma compra, onde o comprador poderá pagar um valor maior pelo PIX e se desejar, receberá o troco em dinheiro espécie. Essa modalidade pode ser ainda mais utilizada do que o PIX saque em algumas ocasiões, afinal diversos comerciantes têm problemas em oferecer troco em espécie, principalmente pela falta de moedas.

Vamos simular um exemplo: o consumidor compra algo e paga mais do que o valor da compra através do PIX, podendo receber o troco em espécie. Alguém pode comprar uma água em um posto/mercado que custa R$ 5, fazendo um envio pelo PIX troco de R$ 10. Assim o atendente precisará dar a água de R$ 5 e oferecer um troco em dinheiro espécie de R$ 5.

Limites e custos das operações

O Banco Central informou que neste primeiro momento e pensando na segurança dos usuários, os limites de transações serão de no máximo R$ 500. Ainda não aconteceu uma definição de se o limite de transações será diário, semanal ou mensal.

Também segundo as preliminares do BC, cada consumidor poderá realizar neste primeiro momento quatro transações gratuitas nessas modalidades por mês. Vale lembrar que os estabelecimentos comerciais não poderão cobrar taxas pelo PIX saque ou PIX troco.

E por fim, o Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que já está sendo analisada a possibilidade de os comerciantes terem “um adicional” por incluírem as novas modalidades em seus estabelecimentos. Tanto o PIX troco como também a função saque, será um grande benefício aos lojistas.