Entradinha diferenciada: veja receita de caponata de repolho

A caponata é um prato típico da culinária italiana, normalmente servido como entrada nas refeições. E que tal preparar uma versão mais leve com repolho? Confira abaixo o modo de preparo, indicado pela youtuber Juliana Couto ao portal ‘Minha Vida’.

Ingredientes:



1/2 unidade de repolho

1 unidade de cebola

100g de amendoim

1/2 xícara de azeite ou óleo

4 colheres de sopa de uva passas

1 colher de chá de açafrão

Raspas de meio limão

Sal a gosto



Modo de preparo:

Corte o repolho em tiras finas e coloque em uma assadeira com a cebola picada e os demais ingredientes, menos as raspas de limão. Em seguida, leve ao forno alto por 40 minutos e mexa de 10 em 10 minutos até dourar. Finalize com as raspas de limão e bom apetite!