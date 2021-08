Entrevista de emprego: dicas para o direcionamento do candidato

Dicas para que aumente as suas chances de sucesso na entrevista de emprego

É muito importante que o candidato se direcione assertivamente para que aumente as suas chances de sucesso em uma entrevista de emprego, independentemente se a sua entrevista ocorrer de forma presencial ou online.

Sendo assim, a sua postura corporal transmite uma mensagem que é repassada ao entrevistador. Por isso, é importante que se atente a vários pontos para que não se deixe dominar pelo nervosismo inerente à situação. Por isso, trouxemos algumas dicas adaptáveis para que possa se direcionar e aumentar as chances de sucesso na entrevista de emprego.

A sua postura corporal

É muito importante que o candidato tenha uma postura aberta e dinâmica para que transmita uma mensagem positiva durante a entrevista.

Por isso, mantenha uma postura aberta e evite cruzar os braços e as pernas, bem como, tenha um firme aperto de mão e mantenha contato visual com o profissional recrutador. Certamente, esses pontos não apenas transmitem uma mensagem positiva, como te deixam mais autoconfiante de forma orgânica.

A cultura da empresa

Conhecer a cultura da empresa é um ponto fundamental para que possa direcionar várias respostas durante o processo seletivo, bem como,é um direcionamento para a maneira de se vestir.

Uma vez que uma empresa com uma cultura startup, requer uma vestimenta mais casual do que uma empresa com uma cultura tradicionalista.

A construção da sua narrativa

A construção da sua narrativa de forma direcionada é fundamental para que possa direcionar a entrevista e não se deixar dominar pelo nervosismo.

Sendo assim, analise seu currículo para que conheça os pontos fortes e suas experiências profissionais, bem como, faça uma análise sobre os seus pontos de melhoria.

Procure em cada experiência pela qual você passou, quais foram os resultados obtidos através de projetos, implementações ou ideias sugeridas por você.

Certamente essa análise poderá direcionar suas respostas, bem como, é um ponto importante para que você se sinta seguro e confiante durante o processo seletivo.

Utilize o espaço para perguntas

O espaço para perguntas faz parte de um roteiro de entrevista de emprego. Por isso, é muito importante que o candidato não saia da entrevista de emprego com dúvidas.

Pois as perguntas feitas podem demonstrar interesse pela vaga, bem como, é uma forma de avaliar a viabilidade da posição oferecida dentro do seu objetivo de carreira. Uma vez que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos.