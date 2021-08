Entrevista de emprego: fatores que contribuem para o sucesso

O sucesso na entrevista de emprego requer um conjunto de fatores

Em uma entrevista de emprego muitos fatores devem ser considerados para que o candidato obtenha sucesso. Dessa forma, direcionando de forma a sua carreira.

É importante que o candidato se direcione assertivamente durante a entrevista

Sabemos que é importante que o candidato se direcione assertivamente respondendo às perguntas feitas durante a entrevista de emprego. No entanto, esse direcionamento pode ser um desafio, pois é necessário que o candidato inclua suas habilidades e competências nas respostas.

No entanto, para que essa inclusão ocorra de forma natural, o candidato deve se atentar a alguns pontos no que diz respeito ao seu comportamento. Confira algumas dicas relevantes!

A sua postura corporal deve ser aberta

Tenha uma postura corporal aberta de maneira orgânica. Sendo assim, evite cruzar braços e pernas, bem como, evite gesticular excessivamente.

Uma postura aberta requer uma análise que abrange vários pontos, dentre eles, gestos, fala e tom de voz. Por isso, se atente a transmissão da mensagem não falada que seu corpo entrega através desse conjunto de fatores.

A cultura da empresa

Conhecer a cultura da empresa é um ponto importante, pois você pode direcionar diversas respostas e se orientar indiretamente durante a entrevista de emprego. Bem como, essa é uma maneira de entender a melhor maneira de se vestir. Já que se a empresa for uma startup, você pode se vestir de forma casual. Entretanto, uma empresa tradicionalista requer uma vestimenta mais formal.

Cuidado com suas respostas sobre seus empregadores anteriores

Sabemos que pode ocorrer de muitos recrutadores deixarem o candidato à vontade para que ele possa falar o que realmente pensa sobre seus empregadores anteriores.

No entanto, ainda que você esteja numa entrevista informal, é muito importante que você não reprove nenhum empregador anterior. Por isso, mesmo que você tenha tido problemas de relacionamento interpessoal, o foco nunca deve ser esse. Já que é necessário que você coloque o foco em seus objetivos pessoais ou mudanças na empresa quando for justificar sua saída de empregos anteriores.

Roteiro da entrevista

É muito comum que uma empresa faça uso de um roteiro de uma entrevista de emprego, principalmente quando a empresa realiza recrutamento e seleção com uma certa frequência, como ocorre com as consultorias.

No entanto, procure se atentar ao fato de que pode haver um roteiro de entrevista, já que esse roteiro pode direcionar a sua postura. Uma vez que nesse tipo de modalidade, é amplo o espaço dado ao candidato. Por isso, este pode ser um ponto de atenção para que você possa se posicionar assertivamente.