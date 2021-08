Entrevista de emprego online: pontos de atenção para obter sucesso

Dicas de entrevista de emprego online

Uma entrevista de emprego online pode ser um desafio para o candidato, principalmente porque muitas pessoas não ficam à vontade nesse tipo de contato via internet.

No entanto, existem alguns pontos nos quais você pode se atentar para que possa se sentir mais à vontade e não ficar aquém do seu potencial durante o processo seletivo. Veja alguns pontos importantes:

Teste a sua conexão

Primeiramente, teste a sua conexão. É muito importante você se certificar de que a sua conexão com a internet está ocorrendo normalmente, bem como, também é importante que você faça testes quanto a imagem e som do seu aparelho.

Procure por um ambiente iluminado

Quanto mais luz, mais bem visualizado será o seu rosto e, por conseguinte, melhor será a sua comunicação. Por isso, busque o ambiente com bastante luz ou o ambiente mais iluminado possível.

Isolamento acústico

Pode ser difícil isolar o ambiente de sons, dependendo do número de pessoas na casa e de outros fatores externos. No entanto, busque por um ambiente que possua um menor barulho possível, bem como, solicite a todos para que você não seja interrompida em hipótese alguma e faça uso de fones de ouvido com microfone, já que é uma maneira de isolar o som externo e filtrar o que será repassado ao entrevistador.

Cuidado com o delay

É muito comum nas transmissões online que haja um pequeno atraso entre o que é falado e o que é entendido. Sendo assim, esse pequeno atraso é chamado de delay. Por isso, certifique-se de que a pessoa acabou de falar antes de você responder, para não interromper o seu entrevistador por conta do delay.

Mantenha contato com a câmera

Olhar para a câmera é primordial durante uma entrevista de emprego online. Por isso, procure manter o contato visual, já que olhar para a câmera equivale ao contato que você teria pessoalmente.

Utilize suporte

Caso a sua entrevista de emprego ocorra através de um tablet ou celular smartphone, utilize um suporte para que possa estabilizar o aparelho e evitar que a imagem fique tremida. Uma vez que se você segurar o aparelho pode ser que você fique cansado e acabar desfocando a imagem e o som.

A sua postura corporal

Tenha uma postura corporal direcionada, tal como ocorreria em uma entrevista de emprego presencial. Sendo assim, mantenha uma postura ereta, mantenha o aparelho direcionado ao seu rosto, bem como, cuide da sua aparência e do seu tom de voz.

Certamente essas dicas são adaptáveis, porém, são pontos importantes para que você aumente o foco durante a entrevista online e demonstre sua capacidade profissional, independentemente do ambiente no qual esteja inserido.