Entrevista de emprego: pontos fundamentais para o candidato

Pontos fundamentais para o seu sucesso na entrevista de emprego

É muito importante que o processo de recrutamento e seleção ocorra de forma direta e dinâmica, direcionando a entrevista de emprego para a objetividade de todos os envolvidos.

Por isso, o candidato precisa se amparar no que diz respeito à construção de sua narrativa, bem como, ao seu próprio comportamento dentro do processo, para que assim possa lidar com fatores externos não controláveis.

Muitos candidatos ficam aquém do seu potencial no processo seletivo

Muitos candidatos ficam aquém do seu potencial por se sentirem dominados pelo estresse e pela ansiedade inerente à uma situação de entrevista de emprego.

Alcance seus objetivos profissionais de forma indireta por meio de seu comportamento

Todavia, essa situação deve ser amparada pelo próprio candidato para que consiga alcançar vagas que sejam correlatas ao seu interesse profissional, indo além da sua necessidade atual.

Assim sendo, confira alguns pontos importantes para que você direcione a sua carreira profissional, ainda que seja algo que ocorra de forma indireta.

A sua postura corporal durante o processo seletivo

A postura corporal de um candidato é um fator primordial durante uma entrevista de emprego. Sendo assim, tenha uma postura positiva, bem como, tenha um aperto de mão firme.

Mantenha contato visual com o seu entrevistador

Além disso, mantenha contato visual com o seu entrevistador, evite manter objetos em seu colo e evite cruzar braços e pernas. Certamente, ao adotar uma postura corporal dinâmica, você se sentirá mais autoconfiante e transmitirá uma imagem mais positiva e profissional.

Conheça a cultura da empresa

É muito importante que o candidato conheça a missão, visão, valores e a trajetória da empresa. Dessa forma, poderá direcionar a sua narrativa, responder perguntas com assertividade e se orientar quanto à maneira de se vestir. Isso porque uma startup é uma empresa tradicional requerem vestimentas diferenciadas. No entanto, esse é um ponto que pode ser observado através da análise cultural da organização.

A construção da sua narrativa

Construa a sua narrativa, obedecendo a ordem dos fatores e demonstrando os pontos positivos de suas experiências profissionais.

Conheça os pontos positivos e pontos de melhoria de suas experiências profissionais

Para isso, analise o seu próprio currículo e verifique quais foram os resultados obtidos em cada uma das empresas pelas quais você passou. Certamente essa análise te ajudará em diversos pontos. Pois, é uma forma de direcionar a sua carreira através de uma atitude profissional e positiva.