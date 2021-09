Equilibrada, Seleção FI da 14ª rodada da Série C chega comandada por técnico que abriu vantagem do Z2

Campinas, SP, 30 (AFI) – A primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C está em sua reta final. Depois da realização da 14ª rodada, o Portal Futebol Interior traz a tradicional Seleção FI com os 11 melhores jogadores. Desta vez, o seleto grupo é formado no 4-3-3 e comandado pelo técnico Pingo, que venceu confronto direto e deu um passo importante para a permanência.

Dentro de campo, os destaques ficam para a Tombense-MG que venceu o duelo direto pela liderança do Grupo A contra o Manaus-AM e colocou dois representantes entre os melhores da rodada: o volante Eduardo Neto e o atacante Everton Galdino. O setor ofensivo é completo pelo artilheiro Quirino, do Ypiranga-RS e Thiago Marques, do Ituano.

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA 14ª RODADA DA SÉRIE C:

Rodolfo (Figueirense-RS);

Lucas Rodrigues (Santa Cruz-PE), Diego Guerra (Botafogo-SP), Mimica (Altos-PI) e Guilherme Lazaroni (Novorizontino-SP);

Eduardo Neto (Tombense-MG), Jô (Floresta-CE) e Pipico (Santa Cruz-PE);

Everton Galdino (Tombense-MG), Quirino (Ypiranga-RS) e Thiago Marques (Ituano-SP).

Técnico: Pingo (São José-RS).

VEJA A ATUAÇÃO DE CADA JOGADOR:

Goleiro:

Rodolfo (Figueirense-RS) – O empate por 1 a 1 não era bem o que o Figueirense precisava para colar no G4, mas diante do líder Ypiranga não foi um mau resultado. O sistema defensivo se portou bem e Rodolfo fez importantes defesas sempre que exigido. No final, ainda fez um milagre ao defender a cabeçada no reflexo e evitar a derrota.

Lateral-direito:

Lucas Rodrigues (Santa Cruz-PE) – No fechamento da rodada, o Santa Cruz conquistou um importante resultado para seguir vivo na briga contra o rebaixamento no Grupo A da Série C. Jogando no Estádio do Arruda, o time pernambucano recebeu e venceu o Volta Redonda, por 2 a 1. Um dos jogadores mais importantes para esse resultado foi o lateral Lucas Rodrigues que foi bem na defesa e no ataque, ajudando na jogada dos dois gols.

Zagueiro:

Diego Guerra (Botafogo-SP) – Em um jogo pouco empolgante, destacou-se o sistema defensivo das equipes. Diego Guerra teve boa atuação e apareceu muito bem ao parar os atacantes do Oeste no empate sem gols. Foi o ponto alto do Botafogo, que não teve brilho ofensivo. Sua atuação, no entanto, merece destaque.

Zagueiro:

Mimica (Altos-PI) – No jogo contra o Botafogo-PB, o gramado prejudicou o espetáculo e a vida da zaga. Mesmo assim, Mimica segurou o rojão e conseguiu, ao lado do sistema defensivo, ganhar a maioria dos duelos e garantir o empate. Além disso, o defensor ainda chegou ao ataque. Aos 33 minutos, o zagueiro quase abriu o placar, mas pegou mal na bola devido às condições do gramado. Apesar disso, fez grande partida e foi um dos responsáveis pelo ponto conquistado.

Novorizontino venceu o Criciúma por 1 a 0

Lateral-esquerdo:

Guilherme Lazaroni (Novorizontino-SP) – Entrou no intervalo para melhorar as jogadas ofensivas pelas laterais. Demorou doze minutos em campo para do seus pés sair o gol da vitória, marcado por Michel Douglas, sobre o Criciúma.

Volante:

Eduardo Neto (Tombense-MG) – Sem dúvidas, um dos principais destaques desta 14ª rodada foi a vitória do Tombense em duelo direto contra o Manaus, pelo placar de 2 a 0, que fez com que o time mineiro assumisse a liderança isolada do Grupo A. O volante Eduardo Neto foi um dos melhores em campo. Além de ser o cão de guarda da defesa do Carcará, ele apareceu como elemento surpresa na área para pegar uma sobra e fazer um dos gols do duelo.

Volante:

Jô (Floresta-CE) – O experiente volante de 32 anos, que já vestiu a camisa de times como Atlético-MG e Sport, foi o autor do único gol do Floresta-CE no empate em 1 a 1 diante do Paysandu, fora de casa. Além do gol marcado, ele foi fundamental na marcação nos momentos em que o adversário estava melhor na partida.

Meia:

Pipico (Santa Cruz-PE) – O camisa 10 do Santa Cruz tem sido peça fundamental na reação do time pernambucano para evitar o rebaixamento na Série C. No duelo desta segunda-feira contra o Volta Redonda, foi Pipico abriu caminho para a vitória por 2 a 1, ao aproveitar um erro da saída de bola adversária para balançar as redes. No segundo gol, marcado por Breno Calixto foi ele quem cobrou o escanteio.

Atacante:

Everton Galdino (Tombense-MG) – Ao lado do volante Eduardo Neto, o atacante Everton Galdino foi um dos principais responsáveis pela vitória da Tombense em duelo direto contra o Manaus, pelo placar de 2 a 0, que levou o Carcará a liderança do Grupo A. Foi dos pés do atacante que saiu o primeiro gol que abriu caminho para a vitória. Ele aproveitou um bate rebate na área para balançar às redes.

Atacante:

Quirino (Ypiranga-RS) – O artilheiro isolado da Série C não decepcionou novamente e marcou o gol de empate por 1 a 1 diante do Figueirense. Apesar de não ter vencido, o gol fez com que o Canarinho retomasse a liderança do Grupo B.

Ituano bateu o Mirassol e se manteve no G4

Atacante:

Thiago Marques (Ituano-SP) – Um dos destaques da virada do Galo. Após sofrer um gol logo no começo, o atacante foi responsável por puxar o time e empatar de cabeça logo na sequência. Chegou a virar o jogo, mas o árbitro assinalou impedimento no lance. Além disso, criou chances na etapa final.

Técnico:

Pingo (São José-RS) – Grande vitória sobre Paraná que afasta o Zequinha da zona do rebaixamento e abre 06 pontos do time paranaense que é penúltimo colocado e tem ainda mais 12 pontos para disputar e vai brigar até última rodada em busca de uma classificação quase impossível.