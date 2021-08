ERICSSON abre vagas de emprego pelo Brasil; veja cargos

A ERICSSON está anunciando várias oportunidades de emprego para TODO O BRASIL. São diversos cargos com benefícios, garantindo todos os direitos do trabalhador. Quem tiver interesse em uma das vagas de emprego pode seguir todas as orientações que o Notícias Concursos divulgou!

ERICSSON abre oportunidades de emprego pelo país

A empresa de comunicação está anunciando oportunidades de contratação com remuneração compatível com o mercado e muitos benefícios. Os cargos abertos, neste momento, são os seguintes!

DBA SQL Server (Alphaville);

Analista de Segurança da Informação Júnior (Gestão de Riscos em Projetos);

Analista de Segurança da Informação Júnior (Perfis de Acesso);

Analista de Segurança da Informação (Gestão de Riscos em Projetos);

Analista de Segurança da Informação (Portfólio de Segurança);

Analista de Segurança da Informação (Continuidade de Negócios);

Analista de Segurança da Informação (Auditor Lider ISO27001);

Analista / Consultor de Relacionamento com Fornecedor (Telecomunicações);

Analista de Sistemas e Processos Senior (Scrum);

Estágio em TI (MSIT/OPS/NOC);

Especialista em Infraestrutura (Telecomunicações);

Estágio em TI (Operação e Suporte de Sistemas).

Como se inscrever

Os candidatos a uma das oportunidades de emprego podem acessar a página de inscrição, escolher uma das vagas desejadas e cadastrar currículo atualizado. A ERICSSON é uma empresa de comunicação que está em busca de perfis profissionais qualificados e comprometidos com o sucesso da empresa!

