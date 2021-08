Erro em culinária indígena elimina a baiana Cristina do MasterChef; Saiba o que aconteceu

Cristina foi a sétima eliminada do MasterChef Brasil nesta terça-feira (17). A baiana, nascida em São Sebastião do Pé, deixou o reality culinário após errar um prato da culinária indígena. “Você abraçou tanto a sua cultura que se afastou da proposta trazida pela convidada na prova”, disse o jurado Erick Jacquin os erros da cozinheira.

Helena, Raquel e Heitor se destacaram no desafio e foram diretamente ao mezanino. Luiz, Cristina e Eduardo foram selecionados entre os piores pratos. Após as escolhas feitas pelos melhores na prova, sobraram apenas André, Isabella e Pedro para a disputa de um segundo desafio.

Exercitando a memória

Os três que sobraram participaram de um “jogo da memória”, onde eles precisam indicar pratos que se complementam, como queijo com goiabada e arroz com feijão.

Após uma difícil disputa, Pedro acertou oito combinações e Isabella sete. Ela e André foram para a disputa da prova de eliminação, assim como Kelyn e Juliana.

Desafio de eliminação

Com a presença do chef indígena Kalymaracaya, os participantes precisavam fazer um prato com referências claras da cultura indígena. O desafio contou com ingredientes que fazem parte da culinária brasileira, como mandioca, milho, taioba e castanha

Kelyn apresentou o melhor resultado e foi ao mezanino acompanhada por Isabella e André, que também se destacaram na prova. Mais uma vaga foi preenchida por Eduardo.

O mezanino optou por salvar Luiz argumentando que ele ainda não foi ajudado pelos participantes. A definição da sétima eliminada ficou entre Juliana e Cristina. A baiana acabou levando a pior.

Veja: