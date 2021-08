Escolas estaduais de Manaus retomaram as aulas presenciais nesta segunda (23)

Nesta segunda-feira, dia 23 de agosto, as escolas da rede estadual da capital do Amazonas, Manaus, retomaram o sistema de aulas 100% presenciais. Com isso, 236 escolas devem reabrir ainda nesta semana na capital para todos os seus alunos matriculados.

Nas demais cidades do estado, a retomada total das aulas presenciais só deve acontecer a partir do dia 8 de setembro. O estado havia autorizado anteriormente o ensino híbrido, de modo que as escolas estavam alternando as aulas presenciais e remotas.

De acordo com o governo, o programa de ensino remoto adotado até então devido à pandemia da covid-19 será mantido. No entanto, ele servirá apenas como apoio e reforço para as aulas ministradas presencialmente.

Governo do AM afirma que docentes estão vacinados contra a covid-19

Além disso, o governo informa que a retomada do ensino presencial ocorre depois da imunização completa de mais de 16 mil professores contra a covid-19, e com os alunos tendo recebido pelo menos a primeira dose da vacina.

De acordo com a secretária de Educação e Desporto, Kuca Chaves, a atual situação da epidemia no Amazonas permite a volta às aulas presenciais. Nesse sentido, ela afirma:

“Manaus passa por uma fase de controle, uma fase em que nós não podemos baixar a guarda em relação aos protocolos de saúde, mas isso nos trouxe a possibilidade de retornar de uma forma integral. Nós passamos a deixar o ensino híbrido presencial e passamos a ter a semana completa”.

No entanto, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas tem questionado se os protocolos sanitários realmente estão sendo seguidos nas escolas. De acordo com a entidade, as escolas estão lotadas, com aglomerações.

