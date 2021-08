Escovas elétricas: confira dicas de como usá-las para moldar e mudar o cabelo

A cada dia, a dupla escova e secador se tornam menos usadas para aquelas que querem secar, moldar e mudar o cabelo. Para quem quer mais praticidade, a solução veio na união dos dois: as escovas elétricas.

O utensílio tem o formato de uma escova, mas como o nome diz, funciona na base da eletricidade, garantindo o aquecimento trazido pelo secador.

Ficou interessada? Confira então dicas de como usá-las para deixar os fios do jeito que você quiser!

Se o objetivo é alisar o cabelo como uma ‘escova’ feita no salão, o primeiro passo é simples: lave-o com xampu de linha hidratante e troque o condicionador pela máscara para manter os fios disciplinados por mais tempo.

Uma dica do cabeleireiro Diego Américo, do Amuse Studio, em São Paulo, dada ao site da revista Claudia, é utilizar um leave-in de ação antifrizz. Depois, retire o excesso de umidade com o secador.

Use então a escova secadora, passando da raiz às pontas com as cerdas voltadas para dentro, como se estivesse penteando os fios.

Para modelar, o ideal é usar um xampu de volume e um condicionador mais leve, que não deixe o cabelo pesado. Passe também um spray de textura em todo cabelo, incluindo a raiz.