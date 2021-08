Especialista dá 5 dicas de rejuvenescimento para quem já passou dos 40 anos

Para ajudar as mulheres com pele mais madura, o iBahia – com o a ajuda do diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Boticário, Gustavo Dieamant – separou algumas dicas sobre o que fazer para acelerar a renovação celular da pele e permanecer mais jovem. Confira:

O especialista explica que o Retinol é o mais amplamente utilizado pela indústria cosmética, uma vez que possui alta tolerância sobre a pele e ótimos e comprovados benefícios em muitas desordens cutâneas, como acne, manchas e envelhecimento. O ativo age em receptores biológicos específicos no núcleo das células para gerar benefícios incomparáveis. No entanto, como bom antioxidante, se oxida facilmente! Por esse motivo, é muito difícil encontrar um bom produto cosmético com Retinol no mercado. Gustavo salienta ainda que, ao escolher um creme, maquiagem ou produto com Retinol, certifique-se de que está fazendo a escolha certa, para que possa contar com as maravilhas que esse ativo pode fazer na sua pele, por exemplo: