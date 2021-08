Especialista fala sobre as oportunidades do EAD 

Por conta das mudanças culturais, sociais e tecnológicas, promovidas sobretudo nas últimas décadas, as formas de aprendizado têm passado por inúmeras transformações.

De acordo com dados do Mapa do Ensino Superior no Brasil, realizado pelo Instituto Semesp, as matrículas no ensino a distância, antes mesmo da chegada da pandemia do novo coronavírus, aumentaram 19,1% em 2019.

O mesmo estudo demonstra que o número de polos EAD cresceu 14% no período de 2020 a 2021, comprovando a expansão desse modelo de ensino.

Para o diretor acadêmico de Educação a Distância da Cruzeiro do Sul, Carlos Fernando Araújo Jr, “a educação a distância (EAD) ganhou força nos últimos anos, democratizou o ensino, reduziu drasticamente as distâncias geográficas e tem se tornado protagonista na vida de milhões de pessoas que desejam investir na carreira sem abrir mão da flexibilidade e da facilidade de acesso ao aprendizado”.

Ele conclui dizendo que esse modelo ajuda aqueles que têm uma rotina corrida nos dias de hoje. “É opção para quem quer otimizar tempo e ainda garantir reconhecimento e oportunidade no mercado de trabalho”, ressalta.

O estudo remoto é uma das opções mais atraentes para quem já está inserido no mercado de trabalho e não pode deixar de trabalhar para fazer uma graduação em horários fixos de maneira presencial.

O diretor da Cruzeiro do Sul Educacional também aponta que as oportunidades dos estudantes que cursam o EAD trazem um diferencial na visão do mercado de trabalho.

Habilidades adquiridas pelo EAD

Muitas habilidades e competências são adquiridas com o EAD, entre elas:

Organização,

Disciplina,

Proatividade,

Autonomia,

Foco.

As habilidades adquiridas pelo EAD, podem ser úteis para a aplicação na rotina de trabalho. “De forma alguma que a formação de um profissional em EAD irá impedi-lo de trilhar uma carreira de sucesso. O mercado de trabalho tem uma ótima aceitação para essa modalidade e as instituições de ensino têm se dedicado para ofertar cada vez mais cursos nesta modalidade”, afirma.

Além dos diferenciais, com a pandemia do novo coronavírus o EAD ganhou um novo olhar. Profissionais e estudantes têm apostado no ensino a distância não só como forma de manter o distanciamento social, mas de seguir focados em seus objetivos.

Estima-se que sejam mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, em todo o planeta, que já migraram para opções EAD. “Entender a evolução da educação no Brasil e todas as suas transformações, nos faz refletir que ela vai muito além da transmissão de conhecimento, ela contribui para a formação da pessoa como um todo e promove transformação pessoal e do meio em que vivemos em um mundo melhor”, finaliza Carlos Fernando Araújo.

