Especialização em Comunicação Estratégica da UFBA abre matrículas

Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Comunicação Estratégica da FACOM/UFBA. A formação é ideal para quem deseja se qualificar e atualizar os conceitos na área da comunicação organizacional. Adaptado para o formato remoto, devido às medidas de prevenção sanitária impostas pela pandemia, o curso conta com encontros semanais que acontecem sempre das 19h às 22h.

Podem se inscrever os profissionais graduados, em especial nos cursos: Comunicação Social (Jornalismo, Produção Cultural, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Cinema, Rádio e TV entre outros), Administração, Marketing e áreas afins.

Para efetivar a inscrição o candidato deve enviar documentação solicitada via e-mail. Cronograma completo, perfil do corpo docente e etapas do processo seletivo estão disponíveis pelo site da universidade. As inscrições seguem até o dia 10 de setembro neste link.