Espetáculo online discute história do Brasil sob olhar de grupos ignorados

O espetáculo virtual de nome ‘NAU’ segue em cartaz entre esta quinta-feira (26) e domingo (30), às 19 hrs. Ele conta a história de sete espíritos de personagens inspirados em grupos historicamente ignorados da construção social do Brasil debatem um possível retorno ao país para um acerto de contas.

Os ingressos estão à venda no site com valores que variam entre R$10, R$20 e R$30. Parte da venda será destinada gratuitamente para grupos teatrais, escolas e ONGs que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade social.