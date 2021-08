Esportivo-RS 2 x 1 Aimoré-RS – Polenta Mecânica entra no G4 com vitória

Bento Gonçalves, RS, 21 (AFI) – O Esportivo-RS recebeu o Aimoré-RS em clássico gaúcho válido pela Campeonato Brasileiro Série D. O clássico que aconteceu neste domingo no estádio Montanha dos Vinhedos, com gol no fim, Polenta Mecânica fica mais perto do sonho da classificação das equipes.

O Esportivo subiu para a terceira posição 15 pontos, apenas um à frente do Caxias quinto colocado com 14 pontos. Já a situação do Aimoré é diferente, o Índio Capilé ocupa a sétima posição com 10 pontos, apenas quatro de diferença para o Caxias.

O JOGO

Com um inicio de jogo fulminante e atacando desde o início, o Esportivo conseguiu abrir o placar logo aos cinco minutos com Batista, que chutou cruzado sem chances para o goleiro adversário. Após o gol marcado os anfitriões continuaram tentando marcar um gol. E tiveram grande chance com Maurinho que desperdiçou. Mesmo com o Esportivo melhor, quem marcou o gol foi o Aimoré com Araújo aos 44 do primeiro tempo.

Na volta do intervalo o jogo permaneceu intenso nos quinze primeiros minutos, mas sem nenhuma equipe conseguindo colocar a bola dentro da rede. No decorrer da segunda etapa o jogo ficou morno e sem nenhuma equipe ter grande chance de virar o jogo. Até que aos 43 minutos Tardelli colocou o Esportivo à frente do placar mais uma vez.

PRÓXIMOS CONFROTOS

Na próxima rodada, o Esportivo visita o Juventus-SC, no sábado (28), às 15h. No mesmo dia e horário, o Aimoré recebe o Joinville-SC que já está classificado para a próxima fase. O jogo será no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.