Esportivo-RS 2 x 2 FC Cascavel-PR – Empate só é bom para os paranaenses na Série D

Bento Gonçalves, RS, 07 (AFI) – Num confronto bastante equilibrado, Esportivo e FC Cascavel empataram por 2 a 2, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Os paranaenses seguem invictos na competição.

Com o resultado, o Esportivo segue na sexta posição do Grupo A8 com nove pontos ganhos, ou seja, ainda distante do Juventus, quarto colocado com 13. Enquanto o FC Cascavel segue invicto na chave e na liderança, agora com 22 pontos – dois a mais que o Jonville, segundo colocado com 20.

O JOGO

Fora de casa, o Cascavel entrou em campo com postura ofensiva e abriu o placar aos 21 minutos com William. Mas o Esportivo não se abateu e foi para cima em busca do empate. Tanto é que passou a ter o controle das jogadas no campo ofensivo, o que rapidamente surtiu efeito.

Aos 32 minutos, a zaga do Cascavel saiu jogando errado e o atacante Batista finalizou cruzado, sem chances de defesa para o goleiro. E não demorou para o time gaúcho voltar às redes. No minuto seguinte, aos 33, novamente Batista apareceu na área e chutou forte. A bola ainda tocou na trave antes de para dentro do gol, virando o confronto.

Só que o invicto Cascavel foi valente em campo. Logo no início do segundo tempo, Carlão aproveitou cruzamento da direita e cabeceou no canto do goleiro. Com o placar novamente empatado, o Esportivo adotou um pouco mais de cautela, prevendo que o adversário poderia se animar.

Só que nem Esportivo e nem Cascavel mostraram tanto interesse pela vitória e fizeram um final de confronto sem criação e consequentemente sem bola na rede, mantendo o empate até o apito final.

PRÓXIMOS JOGOS!

O Esportivo volta a campo no domingo, dia 15, para enfrentar o Caxias, às 15 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Já o Cascavel, no sábado, doa 14, receberá o Aimoré, às 16 horas, no Olímpico Regional, em Cascavel (PR).