Na última quarta-feira (4), Maria Lina, esposa de Whindersson Nunes, usou o Instagram para lamentar a morte do seu gatinho de estimação. Ela postou uma foto do animal recebendo uma medicação venosa com uma mensagem de despedida.

“Vou sempre te amar, parceirinho. Você esteve comigo em todos os momentos, sempre. E, agora, você vai fazer companhia pro João aí em cima”, escreveu a estudante de engenharia. Há pouco mais de um mês, ela e Whindersson perderam o filho João Miguel.