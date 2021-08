Esposo de Andressa Urach revela sexo do filho: ‘não dei fraquejada’

Thiago Lopes anunciou o sexo do primeiro filho com Andressa Urach na noite desta quarta-feira (25). O esposo da ex-modelo revelou que o casal espera um menino, e ainda pediu sugestões de nome.

“Saiu o resultado do exame da sexagem fetal! Não dei uma fraquejada, vai nascer menino!! A roupinha vai ser azul de menino. Aceitamos sugestões de nome”, declarou Thiago. Ele fez referência a uma frase do presidente Jair Bolsonaro (66), que quando era deputado federal deu uma declaração polêmica: “Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens, aí no quinto eu dei uma fraqueja e veio uma mulher”.