Está disponível o resultado do Vestibular 2020 dos Povos Indígenas do Paraná

Após adiamentos devido à pandemia da covid-19, o resultado do Vestibular 2020 dos Povos Indígenas do Paraná foi liberado. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados no site da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná).

Os aprovados devem conferir as orientações para as matrículas no site do Vestibular. As datas serão definidas pelas instituições que ofertaram vagas no XX vestibular.

Sobre o XX Vestibular

O Vestibular dos Povos Indígenas, como o próprio nome já indica, é exclusivo para candidatos que integram as sociedades autóctones. As vagas ofertadas são distribuídas nas seguintes universidades: UFPR, UEPG, UENP, Unespar, Unicentro, UEM, Unioeste e UEL.

Cada uma das universidades oferecem seis vagas adicionais a cada curso disponível em seus processos seletivos. No entanto, a única exceção é a UFPR, que oferece dez vagas adicionais. Desse modo, a oferta total é de 52 vagas.

A aplicação das provas do XX Vestibular dos Povos Indígenas do Paraná 2020 estava prevista para os dias 11 e 12 de abril deste ano. No entanto, por causa da pandemia da covid-19, as provas foram adiadas para os dias 18 e 19 de julho. Os locais de prova foram nas cidades de Curitiba, Londrina, Nova Laranjeiras, Manoel Ribas e Mangueirinha.

Conforme o edital, no 1º dia de prova, os candidatos realizaram uma prova oral de Língua Portuguesa. Já o 2º contou com a aplicação de uma prova com questões objetivas de Português, de Língua Estrangeira ou Indígena, Química, Física, Biologia, Matemática, História e Geografia. Além disso, os candidatos realizaram ainda uma prova de redação no 2º dia de aplicação.

Clique aqui e confira mais detalhes no edital.

