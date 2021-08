Está imunizado? Confira 6 promoções para quem está totalmente vacinado e com fome

A Hamburgueria Cazzola possui duas localizações, uma na Avenida Paulo VI na Pituba e outra no Shopping Paralela (L2). O restaurante oferece 10% de desconto para quem se imunizou por completo, sendo necessário a apresentação do comprovante.

A promoção da Empada do Breno consiste em uma empada de brinde para aqueles que fizerem um pedido mínimo de três empadas. O cliente deve realizar o pedido pelo site e enviar o comprovante de vacinação das 8h às 12h, via Whatsapp: (71) 99369-3564.

A Melt propõe R$ 10 de desconto para os imunizados. Para garantir a promoção, o cliente pode realizar o pedido na loja ou pelo Whatsapp, sendo necessário a apresentação do cartão de vacinação com as duas doses ou dose única, além de um documento com foto.