Estágio: Google abre vagas para TODOS os cursos

O Google abriu inscrições para a segunda edição do programa de estágio Next Step, seu projeto exclusivo para pessoas negras da região de São Paulo.

Os aprovados receberão uma bolsa auxílio e diversos outros benefícios, como convênio médico e odontológico, curso de inglês gratuito, alimentação, equipamentos de trabalho e seguro de vida.

Saber inglês NÃO é um requisito, mas as vagas do Google exigem que você cumpra algumas condições mínimas, como:

possuir matrícula ativa em qualquer curso de graduação no Brasil;

previsão de formatura entre março e junho de 2024;

disponibilidade para estagiar no escritório do Google em São Paulo por 2 anos;

capacidade analítica, com interesse na resolução de desafios empresariais;

interesse nos negócios de tecnologia do Google.

O projeto será remoto enquanto os escritórios estiverem fechados devido a pandemia do novo coronavírus. Assim que a reabertura for possível, o estágio passará para a modalidade presencial.

O programa de estágio Next Step em negócios foi criado em parceria com a plataforma de educação Empodera para que os alunos passem por uma experiência real na empresa e possuam uma visão interna de uma carreira de negócios do Google.

Segundo a instituição, os candidatos concorrerão às vagas de maneira geral, e o time de seleção e recrutamento analisará os currículos, vinculando as habilidades e preferências de cada um com o que as equipes da empresa buscam.

As vagas do estágio se dividem em quatro grandes áreas e equipes do Google:

vendas, serviços e suporte;

estratégias de negócios;

engenharia e tecnologia – soluções técnicas e suporte;

marketing e comunicações.

Como se inscrever no estágio do Google

Para se candidatar é preciso acessar o site do processo seletivo, clicar no botão “Inscreva-se” até 30 de agosto e atentar-se aos outros prazos e a todas as informações referentes à seleção.

Curtiu o assunto? Deixe seu comentário e aproveite para conferir outras vagas de emprego e de estágio.