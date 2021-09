Estão abertas 1.100 vagas de emprego em 13 startups; veja lista

Estão abertas, em todo o país, 1.100 vagas de emprego em empresas de tecnologia e startups. As oportunidades abertas são na Provi, Blu, OmniChat, Sinch, Facily, Clara, 3778, Mutant, Pier, Liqi, Nomah, Meu Acerto e Homer. As funções disponíveis dependem de cada instituição. Confira a lista abaixo:

Provi

A Provi, fintech de crédito educacional para cursos profissionalizantes e de meios de pagamento para as escolas, anunciou a abertura de 15 vagas. Elas variam entre os regimes CLT e PJ, tanto para home office quanto presencial. Estão sendo oferecidas oportunidades nas áreas de tecnologia, crédito, cobrança, financeiro, legal & compliance, operações, produto, customer success e comercial. Os interessados devem acessar o site de carreiras da Provi e preencher um pequeno formulário.

Blu

A Blu, fintech pioneira no desenvolvimento de soluções de gestão de recebíveis de cartão de crédito, possui mais de 50 vagas abertas nas áreas de Tecnologia, Financeiro, Marketing e Design. A contratação é CLT e possui uma série de benefícios, como vale alimentação e refeição, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio internet, entre outros. As oportunidades são no regime home office. Mais informações podem ser encontradas no site da empresa.

OmniChat

Já a OmniChat, plataforma de chat-commerce, possui mais de 20 vagas de emprego em aberto. Os cargos são para áreas como Tecnologia, Produto e Marketing. O trabalho é remoto. Para se candidatar, o profissional deve fazer seu cadastro no site da entidade.



Sinch

A Sinch, especializada em comunicação em nuvem, abriu 25 vagas na área de tecnologia. As oportunidades estão disponíveis para Frontend Developer Senior, Tech Leader SaaS, Coordenador(a) de desenvolvimento e Software Developer Sênior. A empresa oferece uma grande lista de benefícios para seus colaboradores. Os interessados podem se inscrever no portal da empresa.



Facily

A Facily, plataforma de social commerce, está com mais de 60 vagas abertas, em sistema de home office. As oportunidades são para as áreas de Comercial, Logística, Produto e Desenvolvimento, Antifraude, Jurídico, Fiscal, Suporte e Recursos Humanos. Para se candidatar basta ir no site da empresa.

Clara

A Clara, startup que auxilia na gestão de gastos corporativos, está contratando profissionais para seu escritório em São Paulo. A empresa prevê o início das operações no Brasil para o segundo semestre de 2021 e está com 10 posições abertas. Entre as vagas estão: Product Manager, Operations Manager e Marketing Manager. Mais informações no site da empresa.

3778

O Grupo 3778, responsável por soluções de clientes corporativos e hospitalares, abriu 12 vagas abertas em áreas humanas e tecnológicas, presenciais e remotas. As inscrições estão sendo feitas no portal da empresa.

Mutant

A Mutant, especialista em business performance, está com 9 vagas abertas. As vagas são para cargos como: Analista de Testes, Especialista de Redes, Analista de Sistema, Account Manager, entre outros. Para se inscrever, basta acessar o site da empresa.

Pier

A seguradora brasileira Pier abriu 11 vagas. A maioria é no esquema remoto e dentre as áreas, estão: RH, finanças, experiência do cliente, produto e tecnologia. Para ter acesso às vagas e todos os benefícios, acesse o site da empresa.



Liqi

A plataforma de tokenização de ativos Liqi anuncia 6 novas vagas, todas remotas. Os cargos variam entre Assistente Administrativo, Desenvolvedor Back-end Sr, Desenvolvedor Back-end Sr, Desenvolvedor Front-end Sr, Analista de Compliance e Designer de Produto/UIX. Para se candidatar e saber mais informações, os interessados deverão mandar o currículo para o e-mail daniel@liqi.com.br.

Nomah

A Nomah, startup que oferece gestão de ativos imobiliários, está com 7 vagas abertas, com posições que vão desde Analista Sênior Contábil e Fiscal e Assistente Jurídico a Tech Lead e Software Engineer. Para saber mais sobre os requisitos das vagas e se candidatar, acesse o LinkedIn da empresa.