Estão abertas as inscrições do exame da OAB 2021; veja como participar

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou o edital do XXXIII Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Estão habilitados a participar da prova, estudantes de direito já formados ou que comprovem estar matriculados nos últimos dois semestres ou no último ano do curso de graduação em Direito até o segundo semestre de 2021.

O exame terá duas fases, com prova objetiva e de prova prático-profissional, ambas de caráter obrigatório e eliminatório. A 1ª fase será no dia 17 de outubro e a 2ª fase será 12 de dezembro.

As inscrições estão sendo realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas até 17h do dia 19 de agosto de 2021. O valor da taxa de é 260,00 reais e o pagamento deve ocorrer até 23h59 de 27 de setembro. Vale ressaltar que a instituição não envia boleto bancário por e-mail. O edital pode ser acessado através deste link.

No ato do cadastro, o candidato deve optar pela área jurídica em que deseja realizar a prova prático-profissional da 2ª fas. Entre elas estão: Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Empresarial, Direito Penal ou Direito Tributário.