Estão abertas inscrições para curso de português para imigrantes e refugiados

O Centro de Serviços ao Migrante da Universidade Salvador (Unifacs) abriu as inscrições para o curso de Português e Cultura Brasileira para imigrantes e refugiados. As inscrições para o semestre 2021.2 podem ser feitas até o dia 18 de agosto e podem ser feitas através deste link.

De acordo com Rafaela Ludolf, coordenadora de Relações Internacionais da universidade, o curso é gratuito e é ministrado desde 2017, já tendo atingido mais de 300 pessoas. Ela ainda afirmou que não se trata de um curso de gramática nos ‘moldes da escola’. Ele mistura os elementos da língua portuguesa com aspectos do cotidiano e cultura brasileira.