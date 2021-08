Estratégia de Comprar Seguidores no Instagram: Prós e Contras

O Instagram, o Insta, para os íntimos, a rede social que mais cresceu nos últimos anos e continua em expansão, é, para muitos, o sonho de consumo a ser conquistado. É o objetivo maior de marcas e empresas, que é chegar no topo pode ser um caminho árduo

Se sua intenção é vender um produto, por exemplo, saiba que o Instagram se tornou um dos maiores canais de comunicação no meio digital para empresas.

A plataforma oferece 15 vezes mais interações entre os usuários em comparação a outras redes sociais, e, segundo a revista FHOX, é a segunda rede mais usada no Brasil.

Quem tem loja de roupas, de calçados, é artista plástico ou possui qualquer produto ou serviço que seja essencialmente visual, pode – e deve – aproveitar e muito dessa ferramenta.

Por esses motivos, os investimentos na rede vêm crescendo consideravelmente nos últimos tempos e, para aumentar o número de visualizações, muita gente recorre à prática de comprar pacotes seguidores do Instagram como os oferecidos, por exemplo, pela empresa Subsly.

O assunto é polêmico, sim. Suscita discussões, mas o debate é importante, pois para aqueles que estão começando o perfil de um negócio, ou mesmo um perfil pessoal, é fundamental estar antenado nas melhores estratégias a seguir.

Pensar a estratégia é estratégico

Parece um trocadilho bobo, mas não é. Para se iniciar nas redes de forma profissional, se é esse o caso, é preciso muito planejamento. Seu perfil no Instagram precisa ser pensado nos mínimos detalhes para que ele dê certo.

Comece definindo seu público. O que será que ele espera e vai procurar num perfil como o que você pretende construir? Sabendo disso, você saberá que tipo de conteúdo produzir e como encaixar seu produto nele de forma natural.

Com o público definido e o tipo de conteúdo também, você pode começar a planejar e produzir a identidade visual que será a cara do seu perfil. Ela precisa estar conectada com o “espírito” do seu produto/serviço. Invista pesado nela! Lembre-se, o Insta é uma rede fundamentalmente visual!

Com público, tipo de conteúdo e identidade visual definidos, parta para decidir a frequência com a qual seu perfil será alimentado de novos conteúdos.

O público se acostuma a horários e dias certos e cumpri-los é muito importante para manter uma audiência fiel.

Detalhes acertados, é hora do lançamento

Com tudo certo, é hora de lançar o canal. No começo, geralmente seu público é pequeno, e é aí onde a compra de um pacote de seguidores pode ajudar muito!

E é aí também que voltamos ao questionamento sobre os prós e contras de comprar seguidores no Instagram.

Mas quem realmente se beneficia comprando pacotes de seguidores?

Existem parcelas da sociedade que podem ter mais benefícios que outras ao comprar um pacote de seguidores.

Podemos citar como exemplo todos aqueles profissionais liberais que podem conseguir novos clientes mais facilmente a partir do momento que contem com um maior número de seguidores.

Artistas plásticos, artesãos, designers, estilistas, arquitetos, todos estes poderão expor de forma mais ampla seus trabalhos através de seus perfis de Instagram.

E mesmo influenciadores e blogueiros. Estes, com um maior número de seguidores agregam valor às suas postagens, podendo, assim, aumentar os valores de suas promoções e mesmo facilitando permutas.

Por que alguns acham que não é bom?

Muita gente opina que seguidores comprados são apenas números, que eles não interagem e que, por isso, não agregam nada de positivo às contas, que com eles não existe engajamento verdadeiro.

Eles alegam, também, que muitos desses perfis são falsos, o que até pode ser verdade, dependendo do fornecedor que se escolhe.

Porém existem provedores confiáveis e que oferecem seguidores qualificados. Por exemplo, é possível escolher o sexo dele, se apenas homens, somente mulheres, se os dois, ou mesmo apenas residentes no Brasil ou em outros países e se o crescimento será gradual ou de uma vez.

Dessa forma, o público adquirido tem as mesmas características do público que você definiu anteriormente como seu alvo.

Só que a quantidade de prós é bem maior

Para se firmar, um perfil novo precisa de seguidores. Para conseguir seguidores, um perfil deve já contar com um bom número inicial de pessoas inscritas, demonstrando a confiança de uns e despertando o interesse de outros que ainda não conhecem aquela conta.

Se você, por exemplo, procura o perfil de algum nutricionista e encontra um com 8500 seguidores e outro com 850, qual você imagina que é mais confiável e decide seguir?

Não queremos dizer que todos os 7 mil seguidores devam ser comprados. Não! Mas para dar o empurrão inicial, um pacote de seguidores contribui, e muito, para firmar o perfil diante de potenciais novos curtidores.

E não é interessante mostrar que tem seguidores apenas para esses possíveis novos seguidores. É muito importante, também, mostrar que tem um bom público inicial para o algoritmo da plataforma.

Quando o mecanismo que decide quem aparece é como aparece e, ainda, para quem aparece, detecta uma conta com um bom número de seguidores, ele automaticamente faz com que este perfil apareça com prioridades de posicionamento no motor de busca, de público e de frequência.

Isso é fundamental para, organicamente, angariar cada vez mais novos seguidores, num verdadeiro efeito bola de neve de credibilidade.

Que outras vantagens a compra de seguidores tem?

Seu perfil poderá incluir links em seus stories (com a opção de “arraste para cima”).

Demonstrar credibilidade na sua área de atuação. Esse pontapé inicial de seguidores comprados certamente ajudará a atrair mais seguidores reais e ativos, já que seus posts terão mais visualizações.

Também aumentará o nível de interações das postagens sem perder a qualidade.

A conclusão é simples, comprar seguidores é bom, mas é preciso ter conteúdo de qualidade sempre

Ao comprar os seguidores, o efeito de bola de neve vai trazer para seu perfil mais e mais pessoas.

Enquanto isso vai acontecendo, sua responsabilidade em manter a qualidade do conteúdo também vai aumentando e, por isso, será cada vez mais importante seguir uma estratégia de conteúdo correta e eficiente.

Então, a conclusão à qual chegamos é que comprar seguidores pode ser positivo sim, desde que você não descuide da qualidade do conteúdo oferecido. O resultado desses dois fatores será um perfil bem-conceituado e com retorno de credibilidade e autoridade.

Experimente e nos escreva contando como foi o resultado algum tempo depois! Temos certeza de que será muito bom!