Estudante diz ter engravidado do cantor Xamã: ‘não tenho dúvida alguma’

A estudante de direito, Nicole Junqueira, contou ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, que teve uma relação sexual com o cantor Xamã no camarim da boate All In, no Rio de Janeiro. Porém, no dia 6 de agosto sentiu fortes dores abdominais, onde foi levada ao hospital. Lá, descobriu que estava em trabalho de parto e, segunda ela, o cantor é o pai da criança.

Em entrevista a Leo Dias, ela relatou que depois deste caso com o cantor, ela não se relacionou com mais ninguém.

“Quando eu olhei pro meu filho eu vi que era a cara do Xamã. Já avisei a ele que ele é pai. E já falei para ele marcar o DNA. Eu não tenho dúvida alguma de que o filho é dele”, disse a jovem.

Em nota enviada para a imprensa, a assessoria de Xamã disse que até o momento o cantor não foi procurado pela parte envolvida na história e que só soube do ocorrido neste domingo (8), através da imprensa.

“E a descoberta de uma possível paternidade, justo no Dia dos Pais, tem forte simbolismo, mas ofuscado pela forma como foi. Mesmo surpreso, Xamã se coloca à disposição para conversar e, se necessário for, reforçar que assumirá as responsabilidades cabíveis em casos como este, dando toda assistência – e principalmente amor”, disse o comunicado.