Estudantes brasileiros são aprovados em universidade norte-americana

Quatro estudantes brasileiros foram selecionados para o programa de pós-graduação Liderança em Competitividade Global (Global Competitiveness Leadership Program) da Universidade de Georgetown, localizada na cidade de Washington, nos Estados Unidos.

Durante a preparação, os estudantes brasileiros foram membros da organização estudantil liberal “Students For Liberty Brasil”, onde aprenderam valores liberais e de liderança.

Os quatro estudantes brasileiros: Giuseppe Riesgo, Marcela Trópia, Rafael Dal Molin e Vinícius Albano realizarão o programa de desenvolvimento de liderança experimental e acadêmica.

O curso tem como objetivo oferecer a novos líderes emergentes as ferramentas fundamentais a uma rede significativa buscando fomentar a competitividade, o progresso e o desenvolvimento integral em toda a América Latina.

Duração do curso

O programa de educação continuada terá duração de 10 semanas entre janeiro e abril de 2022.

Os estudantes deverão criar um projeto, seja no setor social, privado ou público, a ser realizado em seus países de origem.

A implementação desses projetos visa integrar a capacitação dos estudantes para que eles se tornem futuros agentes de mudança na América Latina, produzindo um efeito multiplicador.

O currículo é projetado em torno de quatro pilares; são eles:

Liderança empresarial,

Social,

Política,

Pessoal,

De acordo com informações da Universidade de Georgetown.

O programa também inclui cursos acadêmicos multidisciplinares ministrados por professores da própria universidade norte-americana, professores visitantes e palestrantes convidados.

Além disso, os alunos farão visitas a instituições importantes na região e atividades de construção de equipes e o desenvolvimento de planos de negócios.

Sobre o Students For Liberty Brasil

No Brasil desde 2012, a empresa é um braço do Students For Liberty, a maior organização estudantil em prol da liberdade no mundo, presente em 110 países.

A organização sem fins lucrativos tem como propósito educar, desenvolver e empoderar a próxima geração de líderes da liberdade. Para saber mais sobre o projeto, acesse o site da instituição, clicando aqui.

