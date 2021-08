Estudantes criam projeto espacial em aulas de robótica 

Milhares de estudantes estão desenvolvendo um projeto espacial por meio de robótica em uma plataforma online. Ao todo são mais de 11 mil crianças e adolescentes de 250 escolas públicas de todo o Brasil, reunidos através da educação digital, em um programa de auto-aprendizagem.

O aplicativo pode ser instalado em dispositivos móveis como smartphones e tablets. Por meio deles os alunos têm acesso a conhecimentos teóricos e práticos sobre robótica ao longo de 15 aulas de 90 minutos cada.

Robótica espacial

O Projeto-Piloto Robótica Espacial, é desenvolvido pela UnB (Universidade de Brasília) em parceria com a AEB (Agência Espacial Brasileira) e financiado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação).

Ao longo do curso de robótica espacial, os estudantes serão sujeitos a várias etapas como por exemplo:

Reforços didáticos;

Resumos simplificados;

Dicas práticas;

Testes;

Avaliação progressiva.

As aulas acabam tendo simulações reais, completamente interativas. Os estudantes aprendem o conceito de criação e prototipagem de robôs.

Ademais, eles têm acesso ao uso prático de várias peças como:

Multímetros;

Ferramentas mecânicas;

Motores;

Microcontroladores;

Protoboards;

LEDs;

Sistemas elétricos;

Módulos bluetooth.

Todas essas fases são coordenadas por escolas que fazem parte do projeto de robótica espacial, por meio de um professor que exercerá a liderança durante todas as etapas do processo de aprendizagem.

O aplicativo foi desenvolvido por Alex Roger, colaborador da empresa de tecnologia Bebyte.

A plataforma foi criada com o objetivo de chamar a atenção dos alunos, portanto, conta com um robô virtual denominado “K4T3” para que os estudantes consigam acompanhar as atividades de maneira leve e descontraída.

Além disso, aproxima a escola de processos de trabalho da engenharia, corroborando para o desenvolvimento dos estudantes.

Para conhecer mais sobre o Projeto-Piloto Robótica Espacial, você pode acessar o portal do programa, clicando aqui.

