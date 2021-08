Eterno galã: relembre a trajetória de Tarcísio Meira, um dos maiores nomes da dramaturgia

Tarcísio Magalhães Sobrinho – Meira era sobrenome artístico – nasceu em São Paulo no dia 5 de outubro de 1935. Antes de ser ator, ele pensou em seguir carreira diplomática, mas que foi logo deixada de lado ao ser reprovado no primeira exame.

Começou na dramaturgia no fim dos anos 50 no teatro, em peças como Chá e Simpatia e Quando As Paredes Falam. Atuou a primeira vez ao lado de Gloria Menezes, que viria a ser sua esposa, em 1961, no Grande Teatro Tupi, programa de teleteatro da extinta emissora. Eles se casaram no ano seguinte, dando início a uma longa parceria na ficção e na vida real. Em 1964, nasceu o filho do casal, o também ator Tarcísio Filho.