Já imaginou trabalhar em uma empresa que tem a sustentabilidade em seu DNA e trabalha diariamente para tornar o mundo um lugar ainda melhor para as futuras gerações? Esta pode ser a sua chance, uma vez que o Instituto Eureciclo oferece oportunidades em diversas áreas para profissionais que desejam fazer a diferença.

A empresa, que leva soluções para a logística reversa de embalagens, priorizando conceitos como transparência, inclusão e sustentabilidade, tem mais de 20 vagas disponíveis para as áreas de Desenvolvimento/Produto, Jurídico & Relações Governamentais, Financeiro/Administrativo, Operações/Relacionamento com operadores de reciclagem, Marketing & Comunicação, Comercial/Vendas, Experiência e Sucesso do Cliente e Pessoas & Cultura. Como as posições são para atuação remota, podem se inscrever candidatos de todo o mundo e qualquer região do país.

Dentre as posições, destacam-se as funções de Gerente de Marketing, Analista Jr de eventos e relações públicas, Vendedor Key Account, Vendedor Pleno/Sênior, Coordenador de novos negócios, Dev Front-end, Analista Jr de Inside Sales, Analista Jr de RH, Vendedor Pleno (Renovação), Analista Jr, Analista Jr de Sales Ops, Especialista de Dados e Analista de CRM e geração de leads.

Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado, mas é importante notar que os candidatos devem compartilhar dos mesmos valores da marca, que surgiu como consequência de um cenário social marcado por desigualdades e de um cenário ambiental com diversas externalidades negativas.

Como se candidatar

Os interessados devem acessar o site da empresa, disponível em www.eureciclo.com.br/trabalhe-conosco, para conhecer as oportunidades disponíveis e cadastrar seu currículo conforme interesse.

