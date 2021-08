Evandro Santo celebra recuperação contra vício: ‘Três meses que estou limpo’

Evandro Santo utilizou as redes sociais neste domingo (1º) para celebrar a sua evolução na luta contra a dependência química. O humorista assumiu em junho deste ano que estava tentando se livrar das drogas.

“Hoje faz três meses que estou limpo e em recuperação”, declarou através dos Stories do Instagram. Atualmente ele está em tratamento na Clínica Amoreira, em Itapecerica da Serra, São Paulo. O local é especializado em dependência química, alcoolismo e transtornos mentais.

Recentemente, o artista agradeceu o acompanhamento que vem recebendo no local. “Nunca pensei na minha vida que iria gostar de saúde mental. Nunca pensei que teria esse despertar. Aliás, teve um momento na minha vida que pensei que não ia parar de usar drogas”, confidenciou Santo.

“Ele [Moreira – especialista que cuida dele] é um cara que me deu chance quando eu não via mais saída para as coisas. Eu já estava achando a vida extremamente chata e não tinha mais sentido”, desabafou.