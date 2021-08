Evento gratuito mostra chances de emprego no Canadá

Morar e trabalhar fora do Brasil é o sonho de muitos, mas torná-lo realidade é um desafio enorme. A falta de conhecimento sobre o mercado de trabalho no exterior acaba se tornando uma grande barreira.

Por isso, a Seda Intercâmbios, agência que já levou mais de cinco mil estudantes a vários países do mundo, irá realizar a Semana de Empregabilidade no Canadá, para apresentar as principais oportunidades de emprego no país, com destaque para a área de tecnologia.

O evento, que é gratuito, vai acontecer entre os dias 17, 18 e 19 de agosto. No primeiro dia, serão apresentadas as oportunidades gerais de trabalho no país.

No segundo, será a vez de abordar o mercado de TI e serviços, que está pujante por lá. No terceiro e último dia, o evento irá apresentar as demandas no setor de marketing, áudio & vídeo, games e finanças, que também reserva muitas vagas.

Quem participar do evento, ainda irá concorrer a bolsas de estudos de até 60% em diversos cursos de renomadas instituições, em cidades como Montreal, Toronto e Vancouver. No total, os descontos podem chegar a até 10 mil em dólares canadenses.

Mentoria

Além das bolsas, a agência irá oferecer uma mentoria de empregabilidade individual e totalmente gratuita aos estudantes. A consultora de carreira Luciana Vieira, que tem mais de 10 anos de experiência como headhunter no Canadá, auxiliará cada aluno durante uma sessão online.

Você Pode Gostar Também:

Outra grande vantagem aos alunos da SEDA é o acesso gratuito a até seis meses de aulas de inglês online, por meio da plataforma oficial da entidade.

Entre as instituições que estão oferecendo descontos estão a UCW (University Canada West), CCTB (Canadian College of Technology and Business), TSOM (Toronto School of Management) e Trebas Institute.

Algumas dispensam testes de proficiência, podendo comprovar o nível do idioma na própria escola. Há também programas que permitem visto de trabalho de meio período para o estudante e tempo integral para seu cônjuge, além escola pública para filhos menores de idade.

Muitos oferecem o PGWP (Post-Graduation Work Permit), que é um visto com permissão de trabalho em tempo integral de até três anos após o término do curso.

Os programas variam de 31 semanas a até quatro anos. A promoção é válida até 28 de agosto. Confira os cursos disponíveis nesta página aqui.

E então, gostou de saber disso? Compartilhe! Não deixe de ler também – Programas de intercâmbio investem em cursos de idiomas online na pandemia