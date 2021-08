Ex-amigas, Anitta e Lary Bottino trocam farpas na internet

Anitta e Lary Bottino lavaram roupa suja “ao vivo” na internet na tarde desta terça-feira (10). A cantora não gostou de um comentário de Larysobre suas amizades e fez questão de responder a ex-amiga.

“Exatamente meu jeitinho, dou a mão, o braço, a casa, as asas pra pessoa voar… Se a pessoa é compatível com o tipo de caráter que eu gosto de ter ao meu lado e não muda o jeito de ser conforme vai crescendo na vida, eu mantenho por perto como as dezenas de amigos famosos e anônimos que eu tenho há mais de 10 anos e nunca nos abandonamos…. Caso contrário, eu realmente não tenho necessidade nenhuma mesmo de manter na minha vida só pro povo da Internet achar que eu sou amiga de todo mundo. Gostou da gostado. Não gostou? É só não se aproximar quando estiver precisando.”, escreveu a artista.

O bate-boca público teve início quando Lary respondeu, nos Stories, a uma pergunta de um fã querendo saber o que ela achava da nova amizade de Anitta com Lucas Guedez e Rafael Luccman. “Acho que eles têm que aproveitar antes dela renovar o ciclo, antes da próxima estação do ano ou cidade nova”, escreveu a influencer.

A resposta de Lary foi reproduzida pelo perfil Garoto do Blog, no Instagram, e foi aí que Anitta deu a resposta. Após a réplica da cantora, Lary não perdeu tempo e respondeu ao comentário. “Exatamente do seu jeitinho de ter por perto pessoas que fazem tudo por você, como eu fiz e não preciso citar 1% e se desfazer quando você bem entender como você faz com metade deles. Esses de 10 anos não conheci”, disse ela.