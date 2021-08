Ex-BBB Ariadna desabafa após covid-19: ‘Achei que fosse morrer’

A ex-BBB e No Limite Ariadna desabafou sobre os momentos difíceis que passou enquanto esteve com covid-19. A modelo, que vive na Itália, revelou que passou 13 dias internada na ocasião e chegou a achar que fosse morrer.

“A médica logo cedo veio me ver e me avisou que não se tratava de uma pequena infecção. Mais que todo o meu pulmão estava tomado. É que ela não sabia como eu ainda estava respirando”, contou ela sobre o começo da internação, que aconteceu em agosto do ano passado.