Ex-BBB é presa após ser flagrada dirigindo com sinais de embriaguez

A ex-BBB Marcela Queiroz foi presa no último sábado (28), em Curitiba, após ter sido flagrada dirigindo com “sinais de embriaguez”. De acordo com o UOL, a ex-sister foi parada por uma blitz e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Apesar disso, a embriaguez foi constatada pelos policiais a partir de sinais que ela apresentava.