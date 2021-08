A informação foi dada pelo colunista Léo Dias, do Metrópoles, que informou também que o namoro chegou ao fim por decisão do cantor.

Isso porque a ex-participante do BBB 20 foi convidada para participar do reality A Fazenda. O convite foi bem aceito por Tierry, que chegou a apoiar a namorada. No entanto, o nome de Gui passou a ser expeculado no reality da Record nos últimos dias e, desde então, a relação dos dois entrou em crise.