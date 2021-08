Ex-bbb Mahmoud é criticado após usar app de sexo para tentar ajudar LGBT’s no Afeganistão

Nesta segunda-feira (16) e ex-bbb e sexólogo Mahmoud Baydoum foi criticado na internet após desabafar com os internautas sobre o Afeganistão. Ele teria tentado utilizar aplicativos de sexo para ajudar LGBT’s presos em Cabul, capital do país. A cidade foi tomada pelo grupo extremista Talibã e as forças americanas deixaram o país.

“Estou preocupado com os LGBTs do Afeganistão. Mudei a localização do Grindr pra Cabul pra perguntar se alguém precisa de ajuda, mas o app não roda lá. Tenso!”, escreveu o ex-bbb.

As reações não foram positivas, afinal os internautas se perguntaram como seria possível ajudar afegãos através de um aplicativo de paquera. “Não meus amores mas o Nobel da Paz é do Mahmoud e não tem pra ninguém. Curioso pra saber que ajuda ele teria pra oferecer aos LGBT do Afeganistão quando a ONU e as potencias mundiais não conseguem. INFERNO gay querendo biscoitar até em cima de crise humanitária”, comentou uma internauta. Veja as reações: