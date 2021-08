Ex-bbb Vivian Amorim anuncia gravidez: ‘Não está fácil segurar a emoção’

A ex-bbb Vivian Amorim anunciou que está grávida. Este é o primeiro filho da manaura, fruto do relacionamento com o publicitário e atleta de pólo aquático Leo Hirschmann. O casal postou fotos nas redes sociais mostrando o registro do primeiro ultrassom do bebê.

Desde o dia 2 de agosto, boatos de que Vivian estaria grávida circulam pela internet, mas a ex-bbb não havia confirmado a gestação. Na postagem feita ontem, na sexta-feira (13), ela aproveitou para dar uma alfinetada no jornalista que deu o furo antes mesmo dela ter anunciado a novidade para os fãs. “Agora sim, sem ceder à pressão de ninguém, respeitando o tempo do nosso bebê e seguindo a recomendação médica, finalmente podemos dizer em alto e bom som: ESTAMOS GRÁVIDOS”, escreveu.

Ela ainda falou sobre a felicidade de estar vivendo este momento: “Estou muito feliz de poder dividir com vocês a alegria e a emoção que foi ler o resultado “grávida” nesse visor! Agora me aguentem, porque eu acabo de entrar oficialmente pro time das mamães mais babonas e apaixonadas desse Braseeelll!!!”. Confira as fotos:

O papai, Leo Hirschmann, também não economizou palavras para falar sobre a surpresa. “Sempre tive o sonho de ser pai e agora Deus me presenteou com essa benção, ao lado da mulher (e agora mamãe) mais forte e especial do mundo”, se declarou.

Depois de publicar as fotos no Instagram, Vivian apareceu super emocionada nos stories. “Esse talvez seja o stories mais difícil que já fiz na vida. Estou nervosa, sem encontrar as palavras, emocionada. Juro que estou tentando, mas não está fácil”, explicou.