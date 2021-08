Ex-bbb Vivian Amorim está grávida do seu primeiro filho, diz colunista

De acordo com o jornalista Bruno Almeida, do Portal CM7, a ex-bbb Vivian Amorim está grávida do seu primeiro filho. O bebê é fruto do relacionamento da manauara com o publicitário e atleta de pólo aquático Leo Hirschmann.

Segundo as informações, a notícia da gravidez pegou todos de surpresa. Os namorados descobriram que serão pais após Vivian fazer uma série de exames de rotina e o Beta HCG indicar a gravidez. A manauara estaria agora esperando a 12ª semana de gestação para comunicar a novidade aos fãs.