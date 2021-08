Ex-BBB Wagner Santiago divulga cenas quentes com a namorada após vídeo íntimo vazar

Após ter um vídeo íntimo vazado na web, o ex-BBB Wagner Santiago retornou ao Twitter mais à vontade que nunca. O ex-namorado da campeã Gleici Damasceno divulgou imagens de cenas quentes que gravou com a namorada, Karolzinha, de Curitiba. A moça é a mesma que aparece no polêmico vídeo fazendo sexo com o ex-BBB, que circulou na internet no início do mês. Foto: Reprodução / Twitter

As cenas quentes foram gravadas para o site de conteúdo adulto OnlyFans, exclusivo para assinantes. Para ver, é precisa pagar 15 dólares por mês, o que equivalente a R$ 81. Mas Wagner deu um aperitivo da cena para os seus seguidores (veja abaixo).

“É um conteúdo privado e não é divulgado de maneira proposital como muitos pensam, em respeito a quem me prestigia lá no Onlyfans. Estou tomando providências, sim ou claro?”, disse Wagner na época do vazamento.

Assim que criou o seu perfil em uma plataforma de ensaios sensuais e vídeos eróticos, Wagner Santiago disse ao EXTRA que sempre teve uma relação muito natural com a nudez. “Sempre encarei a nudez como algo muito natural e, sim, a nudez é parte do conteúdo disponível no meu perfil. Minha intenção não é chocar ninguém. O meu objetivo é estar livre para me expressar do jeito que eu quiser, existem pessoas que me apoiam e querem me ver e é isso”.