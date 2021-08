Ex-Corinthians e Ponte Preta deita e rola no Allianz Parque com gol e assistência

Cuiabá, MT, 23 (AFI) – O Cuiabá conquistou uma vitória histórica diante do Palmeiras neste domingo (22), em pleno Arena Allianz Parque, por 2 a 0. A equipe deu grande passo contra o rebaixamento e destaque do jogo foi o atacante Clayson, que fez um golaço em sua primeira participação no jogo e deu assistência para o segundo gol.

Quando todos achavam que o Palmeiras teria facilidade diante do Cuiabá se enganaram. O que se viu no jogo foi a equipe Dourado logo no primeiro minuto de jogo abrir o marcador com CLayson, que foi o destaque do jogo, além do gol ele deu assistência para Willian Correia fazer 2 a 0, aos 49 minutos do segundo tempo. O time está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro Série A com 20 pontos.

O JOGO

O jogador anotou seu segundo gol no Brasileirão já havia marcado na vitória por 1 a 0 diante do Athletico Paranaense e chegou a três assistências na competição. Na vitória sobre o Palmeiras por 2×0 o Cuiabá sofreu muita pressão antes do segundo gol, mas também teve grandes oportunidades de ter matado o jogo.

“Vitória grande e diante de uma grande equipe, fui feliz em fazer o gol logo no primeiro minuto e depois sofremos pressão, mas conseguimos suportar e tivemos grandes chances de ter matado o jogo antes e acabamos desperdiçando, mas o importante foi espírito da equipe que se comportou bem soube sofrer também e os três pontos foram muito importante para nós”, disse o atacante Clayson.

“SENHOR ESTADUAL”

O atacante chegou ao Cuiabá há apenas cinco meses e logo em sua chegada conquistou o titulo matogrossense de forma invicta e chegou a virar rotina na carreira de Clayson, que desde 2018 venceu todos os estaduais que disputou, campeão paulista 2018 e 2019 pelo Corinthians, além do Brasileiro de 2018, campeão baiano em 2020 com Bahia, mas 2017 havia ficado com vice-paulista com Ponte Preta. Seu primeiro título estadual foi em 2014 com Ituano no Paulistão.