Ex-Cruzeiro e Flamengo é oficializado pelo Athletico: “Expectativa grande”

Curitiba, PR, 18 (AFI) – O Athletico Paranaense firmou contrato com o atacante Pedro Rocha nesta quarta-feira. O jogador de 26 anos de idade é o novo reforço da equipe principal do Furacão para a sequência da temporada. O vínculo inicial com o Rubro-Negro é por empréstimo, até julho de 2022.

Pedro Rocha é natural de Vila Velha, cidade do litoral do Espírito Santo. Começou a se destacar na carreira no Sudeste, mas no Estado de São Paulo, ainda nas divisões de base do Juventus (SP), clube pelo qual se profissionalizou em 2013.

O atacante passou ainda por Grêmio (RS), Cruzeiro (MG), Flamengo (RJ) e Spartak Moscou (Rússia) antes de chegar ao Athletico Paranaense. O jogador pertence ao time moscovita, com o qual tem contrato até junho de 2023.

“Tive uma experiência muito importante na Rússia, mas agora estou feliz por estar de volta ao meu país. Todo jogador quer jogar competições importantes. E esse também foi um motivo que pesou para que eu viesse aqui para o Athletico Paranaense, um clube que vem sendo campeão ou terminando bem em todas as competições que tem disputado”, afirmou o atleta.

Aqui na América do Sul, Pedro Rocha conquistou a Copa do Brasil de 2016 e a CONMEBOL Libertadores de 2017 com o Grêmio. Foi campeão Mineiro de 2019 com o Cruzeiro. Foi ainda campeão Carioca, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Brasileiro com o Flamengo em 2020.

Pedro Rocha com a camisa do Athletico

Pedro Rocha é um jogador que durante a carreira mostrou ter facilidade tanto para atuar como atacante pelas extremidades como também ser referência no ataque. Pelo Grêmio (2015 a 2017), anotou 32 gols em 126 partidas.

“Sou um jogador de velocidade, que gosta de ir para cima da marcação e buscar o drible”, comenta o mais novo reforço athleticano. “Comecei a minha carreira jogando como extremo, pelas beiradas do campo. Mas, ao longo dos anos, fui me especializando e atuando mais centralizado. Sempre procuro fazer bem essas funções, assim como aprimorar a finalização e fazer os gols, que é algo que todo atacante gosta de fazer”, contou.

O Furacão passa a ser o sexto clube de Pedro Rocha desde que ele se tornou jogador profissional.

Na temporada 2021, Pedro Rocha poderá defender o Furacão na CONMEBOL Sul-Americana caso o time rubro-negro avance à fase semifinal. Também poderá atuar na Copa do Brasil e no

BRASILEIRÃO

“Todo jogador gosta de trabalhar com esse tipo de estrutura que o clube oferece aqui. Minha expectativa é muito grande, para trabalhar ao lado dos meus companheiros e juntos lutarmos para conseguir os objetivos que temos já nesta temporada”, completou.