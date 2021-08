Ex de Pyong, Sammy Lee, revela planos pós separação: ‘casa própria e novo nome artístico’

A influenciadora digital Sammy Lee revelou aos seus seguidores quais são as suas próximas metas de vida após se separar de Pyong. Além de conquistar uma casa própria, a loira de 22 anos pretende adotar novo nome artístico, já que ‘Lee’ é o sobrenome do ex-marido.

As revelações foram feitas após um bate papo com os seguidores. “”Alguma meta que deseja conseguir ainda este ano?”, perguntou um deles. “Sair do aluguel, ter casa própria”, respondeu Sammy. Ela se mudou da mansão em que vivia com Pyong e agora mora de aluguel com o filho Jake, de apenas um ano.

Sammy anunciou a separação no dia 20 de julho, após uma suposta traição de Pyong no reality ‘Ilha Record’. O influenciador teria movimentado o edredom com a ex-bbb Antonela Avellaneda.