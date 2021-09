Ex diz que Luciano Camargo não fala com filho mais velho há 6 anos e nem com a neta

Ex-mulher de Luciano Camargo e mãe de Wes Camargo, primogênito do cantor, Cleo Loyola usou as redes sociais para falar da relação atual do filho com o sertanejo. Segundo ela, o irmão de Zezé Di Camargo não fala com o herdeiro há mais de seis anos e nem quer saber da neta de 7 anos.